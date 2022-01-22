В Новосибирске первые случаи омикрона выявлены у туристов из Египта

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области первые случаи заражения новым штаммом коронавируса омикрон выявлены у туристов, вернувшихся из Египта.

Первые случаи заражения штаммом коронавируса омикрон неофициально подтверждены в Новосибирской области. Вирус обнаружен у туристов, вернувшихся в регион из Египта. Об этом сообщает "АиФ-Новосибирск" со ссылкой на молекулярного биолога, директора компании «Современные лабораторные технологии» Евгения Печковского.

Печковский отметил, что несколько случаев штамма омикрон было выявлено в Новосибирской области ещё на этапе тестирования разработанной с участием компании-тест систем. Омикрон-штамм кооронавируса обнаружился в образцах РНК двух ковид-положительных туристов из Епипта. При этом биолог подчеркивает, что официального подтверждения точности исследования Роспотребнадзора пока не поступало.

"Эти данные получены нами в рамках научной валидации нашей тест-системы. Пока нет регистрационного удостоверения, мы не можем им об этом объявить", — сказал Евгений Печковский.

Как ранее писал Сиб.фм, новосибирские учёные Сергей Нетёсов и Сергей Седых уверены, что омикрон-штамм давно циркулирует в регионе. Такой же точки зрения придерживается и губернатор региона Андрей Травников.

По словам министра здравоохранения НСО Константина Хальзова, сомнений в том, что омикрон придёт в регион, нет.

«То, что он к нам придёт, мы не сомневаемся. Осталось только его выявить, секвенировать, подтвердить», – подчеркнул Хальзов.

Напомним, ранее врачи назвали основные симптомы заражения омикроном.