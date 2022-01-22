В Новосибирской области выявлены первые случаи омикрона

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Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Новосибирской области. Об этом сообщил директор компании «Современные лабораторные технологии» Евгений Печковский.

В Новосибирской области зафиксированы первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон", сообщил молекулярный биолог, директор компании «Современные лабораторные технологии» Евгений Печковский. Данная компания является одним из разработчиков тест-систем для выявления омикрон-штамма.

Стоит отметить, что по данным регионального Роспотребнадзора в Новосибирской области пока нет официально подтверждённых случаев заражения новым штаммом. Хотя учёные-вирусологи Сергей Седых и Сергей Нетёсов уверены, что штамм давно циркулирует внутри региона. Такой же точки зрения придерживается и губернатор региона Андрей Травников.

Ранее министр здравоохранения НСО Константин Хальзов рассказал, каким образом в регионе выявляют новый штамм. По его словам, 5% положительных тестов на коронавурус направляются в лаборатории для дополнительного исследования.

«То, что он к нам придёт, мы не сомневаемся. Осталось только его выявить, секвенировать, подтвердить», – подчеркнул Хальзов.

Как ранее писал Сиб.фм, в разработке тест-систем для выявления нового штамма коронавируса принимали участие специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, новосибирской компании «Современные лабораторные технологии» и сотрудники кафедры клинической биохимии и лабораторной диагностики Военной медицинской академии в Санкт-Петербурге. Система за полтора часа помогает выявить наличие омикрона.

Напомним, среди основных симптомов заражения омикроном врачи выделяют слабость и головные боли, однако намного реже пропадает обоняние и меняются вкусовые ощущения.