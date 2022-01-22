Mercedes вылетел с Октябрьского моста в Новосибирске

Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"

В субботу, 22 января, автомобиль Mercedes вылетел с дороги и повис на краю Октябрьского моста в Новосибирске. Водитель не пострадал.

Днём в субботу, 22 января, жители Новосибирска стали свидетелями необычной автоаварии. Чёрный Mercedes повис на краю Октябрьского моста. По словам очевидцев, которые рассказали об увиденном в паблике "АСТ-54" в "ВК", водитель "немца" не пострадал, но явно пребывал в шоке от случившегося.

"Водитель седана Mercedes-Benz E-Class ехал по Октябрьскому мосту в сторону левого берега, но кое-что пошло не по плану..." — написали очевидцы. Они добавили, что "Мерседес" едва не врезался в столб. Хозяину машины крупно повезло, что седан не "ушёл в кювет".

Со слов владельца иномарки, его "просто выбросило из колеи". При этом мужчина поблагодарил всех автомобилистов, которые останавливались и предлагали помощь.

Напомним, ночью 22 января, на улице Ватутина в Новосибирске произошло смертельное ДТП с участием "Тойоты Карина" — водитель не справился с управлением и врезался в фонарный столб.