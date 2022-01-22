"Посмотрела на свою поникшую грудь и расстроилась": королева тверка из Новосибирска ответила на вопрос о пластике

Фото из Instagram Елены Яткиной

Новосибирская королева тверка, основательница танцевальной школы Fraules Елена Яткина, рассказала о своём отношении к пластике груди.

Танцовщица и основательница собственной школы Fraules Елена Яткина заявила, что не делала пластику груди, хотя после рождения дочери её посещали такие мысли.

В своём Instagram-аккаунте новосибирская королева тверка честно ответила на вопрос подписчиков об отношении в форме груди. По словам сибирячки, после рождения ребёнка у нее появлялась мысль лечь под нож хирурга, однако со временем тело — благодаря спорту — тело само пришло в норму.

"3 года назад, когда я закончила кормить Лесю... я посмотрела на свою поникшую грудь и расстроилась: что, так будет всегда теперь? Тогда промелькнула мысль: видимо, придётся делать пластику. Или вставить импланты", — поделилась Елена Яткина (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена, — ред.).

Танцовшица подчеркивает, что любит и считает красивой свою сегодняшнюю грудь.

"Прошло время, и она немного восстановилась... и я обожаю ее! Да — не стоячие мячики, но моя и любимая. И красивая, я считаю!", — написала Яткина.

Девушка также обратилась к подписчицам с призывом — если и решаться на операцию, то только по собственному желанию, а не "из гонки за стандартами".

"Девушки часто стремятся что-то в себе изменить не столько из-за собственно искреннего желания, сколько из-за навязанных обществом стереотипов. «Грудь должна быть стоячая и круглая » и не важно, рожала ли женщина... а кто это сказал? откуда взялись эти идеалы? А если это мужчины говорят — может нафиг таких?", — подытожила танцовщица.

Напомним, в октябре 2021 года популярная блогер из Новосибирска Яна Фиалковская скончалась после пластической операции в Красноярске.