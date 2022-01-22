Пять опасных симптомов омикрона у детей и взрослых, при которых нужно вызывать скорую

Фото: Сиб.фм

«Омикрон» штамм был признан в 7 раз заранее других вариантов коронавируса. Некоторые симптомы мутации вируса похожи на сезонное ОРВИ: слабость, температура выше 38° С, головные боли, першение в горле. Однако лучше не рисковать своим здоровьем и вызвать врача для получения консультации.

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области предупреждает об опасности стремительного распространения нового штамма коронавируса – «омикрон».

«Штамм «омикрон» передаётся в 7 раз быстрее, по сравнению с циркулировавшим ранее штаммом «дельта». Человек, заболевший штаммом «омикрон», может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования», – сказано на официальном сайте ведомства.

Симптомы «омикрона» не сильно отличаются от симптомов сезонного ОРВИ.

«В отличие от симптомов, вызываемых «дельта»-штаммом, при заражении «омикроном» сильнее беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения. Симптомы, в целом, больше похожи на те, которые бывают при известных нам сезонных ОРВИ: повышение температуры до 38 градусов Цельсия, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей – высыпания», – предупреждает Роспотребнадзор.

Еще одним отличительным признаком «омикрона» от других штаммов может быть царапающее ощущение в горле.

«Пациент сообщил, что испытывает не совсем боль в горле – скорее першение, царапанье. Он назвал это чувство «колючим», – сообщала председатель Южноафриканской медицинской ассоциации Анжелика Кутзи.

Многие заболевшие переносят заболевание в лёгкой форм. Но особенности новой мутации вируса дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие, уточняет Роспотребнадзор.

Эксперты надеются, что уровень смертности от COVID-19 заражённых «омикроном» будет ниже, чем от варианта «дельта».

«Трудно найти такой путь эволюции для варианта «дельта», при котором он будет ещё более агрессивным. И более сильного варианта уже не должно быть», – рассказал в интервью РБК известный вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

Вакцинированные или переболевшие ковидом могут быть инфицированы новым штаммом «омикрон», но в этом случае заболевание чаще всего протекает как сезонная респираторная инфекция.

Ранее, Сиб.фм писал о том, при каких антителах разрешена ревакцинация от COVID-19: врач назвал сильнейшую вакцину от всех штаммов коронавируса. ОРВИ или «омикрон»: в Роспотребнадзоре назвали отличия нового штамма коронавируса, а также какие вакцины сохранят эффективность против нового штамма.