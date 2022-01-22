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Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 8 баллов

Фото Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 8 баллов
Фото Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 8 баллов

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В субботу, 22 января, в Новосибирске ухудшилось качество воздуха. По данным сервиса AirVoice, уровень загрязнения составляет 8 баллов из 10.

Высокий уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Новосибирске в субботу, 22 января. По оценке сервиса AirVoice, показатель качества воздуха упал до 8 баллов из 10 возможных.

Больше всего вредных примесей в воздухе выявлено в Кировском районе Новосибирска. В Заельцовском районе уровень загрязнения достиг 6 баллов, в Советском — 5 баллов.

Как сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске до 24 января сохранится безветренная и морозная погода. Такие метеоусловия могут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Ранее Сиб.фм писал, что в выходные новосибирцев ждут настоящие январские морозы. Температуры до -29 градусов с переменным ветром сохранятся 22 и 23 января.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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