В Новосибирске пьяный мужчина пытался замерзнуть насмерть

Vk.com / act54

Пьяный новосибирец попытался замерзнуть насмерть после ссоры с женой.

В новосибирском лесопарке пьяный мужчина попытался замерзнуть насмерть после ссоры с женой. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

Инцидент произошел накануне в Кировском районе Новосибирска. В лесопарке неподалеку от ЖК «Тулинка» 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения застрял в снегу и не мог пошевелиться, рассказали очевидцы происшествия в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Во время прогулки по лесу мужчину заметила местная жительница. Девушка позвала на помощь, спасатели МАСС вывели сибиряка из лесополосы и передали мужчину врачам и полиции.

Позднее выяснились обстоятельства произошедшего. По словам мужчины, в тот день он сильно поссорился с женой, решил выйти в поле и замерзнуть насмерть. Спасатели и врачи прибыли на место инцидента вовремя. Им удалось уговорить мужчину поехать в больницу.