43-летнюю жительницу Новосибирска ограбил осужденный за изнасилование

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В Новосибирске 43-летнюю женщину ограбил судимый за изнасилование мужчина.

43-летнюю жительницу Новосибирска ограбил судимый ранее за изнасилование и грабеж мужчина. Об этом рассказала пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

Инцидент произошел 22 января в лесополосе на пересечении улиц Жемчужной и Университетского проспекта. Угрожая своей жертве шилом, неизвестный преступник ограбил 43-летнюю жительницу Новосибирска – он забрал у нее телефон и деньги. Сумма ущерба составила 20 000 рублей. Несколькими часами ранее в Академгородке было совершено другое преступление. На розыск нападавшего отправились экипажи ППС и сотрудники Росгвардии. По горячим следам они задержали правонарушителя рядом со станцией Обское море.

Задержанный 35-летний местный житель Центрального района Новосибирска. Известно, что ранее мужчина был судим за грабеж и изнасилование. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».

За несколько часов до нападения на женщину в Советском районе неизвестный напал на сотрудницу СО РАН. Женщина шла на работу, когда нападавший схватил ее и повалил в снег. Женщина оказала сопротивление и неизвестный скрылся.

В полиции устанавливают связь между этими двумя нападениями.