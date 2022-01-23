В Новосибирске бывший насильник напал в лесу на сотрудницу института археологии

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске полицейские «по горячим следам» задержали мужчину, который напал на женщину в Академгородке.

Вечером 22 января в лесополосе в новосибирском Академгородке мужчина напал на сотрудницу института археологии Дарью Гаркушу. Он отобрал у неё деньги и телефон, однако вскоре полиции удалось задержать подозреваемого. О происшествии рассказали на сайте «Родные берега».

После нападения женщина написала заявление в отделе полиции Советского района. Она рассказала, что в лесополосе на улице Жемчужной рядом с НГУ на неё напал неизвестный мужчина. Он забрал у неё деньги и мобильный телефон, ущерб оценивается в 20 тысяч рублей.

«На меня напал мужчина средних лет. Подбежал, зажал рот, завалил в снег, сказал не кричать. Я обещала, но как только он меня отпустил, снова начала кричать как могла громко. Он испугался и очень быстро ушёл... Я не видела лица (специально его скрывал, держался сзади)», – написала пострадавшая в социальных сетях.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Мужчину удалось задержать «по горячим следам». Им оказался 36-летний житель Центрального района, раньше он отбывал наказание за изнасилование и грабёж.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчину. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, учитывая его уголовное прошлое.

Напомним, ранее в Новосибирске арестовали мужчину, который домогался школьницы в лифте.