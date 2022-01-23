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Деньги придут на карту: кто получит 11000 рублей от соцзащиты до 24 января

Фото Деньги придут на карту: кто получит 11000 рублей от соцзащиты до 24 января
Фото Деньги придут на карту: кто получит 11000 рублей от соцзащиты до 24 января

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

По 11 тысяч рублей придут на банковские карты россиян от социальной защиты с 23 по 24 января.

Россияне с 23 по 24 января начнут получать денежные пособия на карты от региональных министерств социальной защиты населения. В среднем по стране размер выплат составит порядка 11 тысяч рублей.

Как сообщает PRIMPRESS, речь идёт о пособии для некоторых российских семей, которые воспитывают детей в возрасте до 3 лет.

В связи с этим родители начали интересоваться, когда они получат «путинские» выплаты на детей. Известно, что данное пособие можно получить при соблюдении некоторых условий. В частности, нужно, чтобы ребёнок родился после 2018 года. Также необходимо, чтобы средний доход на каждого члена семьи не превышал двух прожиточных минимумов, установленных в регионе.

Как сообщили в соцзащите, жителям многих регионов уже пришли деньги с пособия. Задержка в выплате связана с новогодними каникулами, однако суммы поступят на карты граждан до 24 января.

Дополним, что размер пособия составляет величину прожиточного минимума на ребёнка, в каждом регионе сумма варьируется. Однако в среднем по России размер пособия составит 10-12 тысяч рублей.

Напомним, что в России начала действовать новая выплата на детей 5-9 классов. Как её получить, читайте здесь.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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