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Нганну против Гана – UFC, кубок мира по биатлону и лига чемпионов по гандболу – главные спортивные трансляции на Матч ТВ 22 января

Фото Нганну против Гана – UFC, кубок мира по биатлону и лига чемпионов по гандболу – главные спортивные трансляции на Матч ТВ 22 января
Фото Нганну против Гана – UFC, кубок мира по биатлону и лига чемпионов по гандболу – главные спортивные трансляции на Матч ТВ 22 января

Фото pixabay.com

До начала зимней Олимпиады в Пекин остаётся почти неделя, поэтому выходные – лучшая возможность окунуться в мир спорта, найти своих любимчиков и сделать мысленные ставки на победителей.

Матч ТВ — расписание

05:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Ростов-Дон — "Будучность"

07:00 Санный спорт. Кубок мира. Трансляция из Швейцарии

07:55 Новости

08:00 Волейбол. Чемпионат России "Суперлига Париматч". Мужчины. "Белогорье" (Белгород) — "Динамо" (Москва)

10:00 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис Нганну против Сирила Гана. Трансляция из США. Прямая трансляция

13:00 Новости

13:05 Все на Матч! Прямая трансляция

14:25 Новости

14:30 Рекс

14:50 Спорт Тоша

15:00 Я, Алекс Кросс

17:00 Все на Матч! Прямая трансляция

17:40 Новости

17:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Италии. Прямая трансляция

19:45 "Биатлон" с Дмитрием Губерниевым

20:30 Все на Матч! Прямая трансляция

20:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Италии. Прямая трансляция

22:20 Новости

22:25 Все на Матч! Прямая трансляция

23:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Герта" — "Бавария". Прямая трансляция

01:30 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис Нганну против Сирила Гана. Трансляция из США

02:20 Все на Матч! Прямая трансляция

02:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" — "Ювентус". Прямая трансляция

04:45 Все на Матч! Прямая трансляция

А если хотите окунуться в прошлое, то на Пятом канале будут показывать «Доспехи бога» с Чжеки Чаном. Посмотреть программу на воскресенье 23 января, можно здесь.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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