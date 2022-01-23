Нганну против Гана – UFC, кубок мира по биатлону и лига чемпионов по гандболу – главные спортивные трансляции на Матч ТВ 22 января

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До начала зимней Олимпиады в Пекин остаётся почти неделя, поэтому выходные – лучшая возможность окунуться в мир спорта, найти своих любимчиков и сделать мысленные ставки на победителей.
05:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Ростов-Дон — "Будучность"
07:00 Санный спорт. Кубок мира. Трансляция из Швейцарии
07:55 Новости
08:00 Волейбол. Чемпионат России "Суперлига Париматч". Мужчины. "Белогорье" (Белгород) — "Динамо" (Москва)
10:00 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис Нганну против Сирила Гана. Трансляция из США. Прямая трансляция
13:00 Новости
13:05 Все на Матч! Прямая трансляция
14:25 Новости
14:30 Рекс
14:50 Спорт Тоша
15:00 Я, Алекс Кросс
17:00 Все на Матч! Прямая трансляция
17:40 Новости
17:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Италии. Прямая трансляция
19:45 "Биатлон" с Дмитрием Губерниевым
20:30 Все на Матч! Прямая трансляция
20:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Италии. Прямая трансляция
22:20 Новости
22:25 Все на Матч! Прямая трансляция
23:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Герта" — "Бавария". Прямая трансляция
01:30 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис Нганну против Сирила Гана. Трансляция из США
02:20 Все на Матч! Прямая трансляция
02:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" — "Ювентус". Прямая трансляция
04:45 Все на Матч! Прямая трансляция
А если хотите окунуться в прошлое, то на Пятом канале будут показывать «Доспехи бога» с Чжеки Чаном. Посмотреть программу на воскресенье 23 января, можно здесь.
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