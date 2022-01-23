Новосибирский врач-инфекционист назвал симптомы заражения «омикрон»-штаммом

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Врач-инфекционист из Новосибирска рассказал об основных симптомах «омикрона», а также отличиях болезни у взрослых и детей.

Главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков объяснил, какие основные симптомы встречаются у пациентов с «омикрон»-штаммом. Об этом эксперт рассказал «АиФ-Новосибирск».

Специалист объяснил, что у детей и взрослых заболевание протекает по-разному. Например, у детей чаще во время болезни появляется рвота, диарея и боли в животе. Кроме того, примерно у 15-20 % заболевших детей есть сыпь, а потеря обоняния, напротив, встречается реже. Аналогичная ситуация с одышкой, повышением температуры и лихорадкой, которые были характерны при «дельте».

«Чаще всего (у взрослых – прим. ред.) – катаральные явления: ринит разной степени выраженности, боли в горле, кашель, в массе нечастый, субфебрильная лихорадка (до 38 градусов). Утомляемость и слабость различной степени выраженности, выраженная потливость, миалгии – мышечные боли, боли в пояснице и явления конъюнктивита», – объяснил Поздняков.

Напомним, ранее Андрей Поздняков также объяснил, почему «омикрон» может быть более опасен для детей, чем для взрослых пациентов. По его словам, несовершеннолетние могут чаще сталкиваться с осложнениями при COVID-19.