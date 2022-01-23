Новосибирский инфекционист Поздняков рассказал об осложнениях у детей после «омикрона»

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Врач из Новосибирска Андрей Поздняков объяснил особенности заболевания «омикроном» у детей.

Главный врач клинико-диагностической клиники «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал об особенностях «омикрон»-штамма у детей. Он объяснил, что новый штамм COVID-19 легче распространяется в бронхах, а не в лёгких, как это было с «дельта».

Поздняков уточнил, что «омикрон» вызывает именно бронхиты, а не пневмонию. Для взрослых пациентов это более безопасная ситуация, так как это просто неприятные последствия, а не фатальные.

«С детьми, особенно раннего возраста, ситуация противоположная. В силу их анатомо-функциональных возрастных особенностей бронхит часто приводит к тяжелым осложнениям», – отметил врач.

Специалист рассказал, что «омикрон» может привести к иному поражению дыхательной системы. Позняков объяснил, что у подростков и взрослых бронхи похожи, однако у маленьких детей немного иное строение. У них есть просвет бронхов, улучшенное кровоснабжение и более рыхлая слизистая. Поэтому при возникновении бронхита просвет быстро перекрывается, а из-за хорошего кровоснабжения и слизистой оболочки болезнь распрострается быстрее.

По словам Позднякова, во время заболевания бронхитом, у детей воспаляются мелкие отделы бронхиального дерева. Это может привести к тяжёлой дыхательной достаточности и неблагоприятному исходу.

Напомним, что недавно в Новосибирске количество случаев COVID-19 достигло 100 тысяч человек. Также к концу января в регионе готовятся к появлению «омикрон»-штамма. По словам вирусолога Сергея Нетёсова, новая мутация коронавируса приведёт к резкому скачку заболевших.