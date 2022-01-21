Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Количество заболевших COVID-19 в Новосибирске превысило 100 тысяч человек

Фото Количество заболевших COVID-19 в Новосибирске превысило 100 тысяч человек
Фото Количество заболевших COVID-19 в Новосибирске превысило 100 тысяч человек

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, оперативного штаба

21 января в Новосибирской области количество заражённых коронавирусом достигло более 100 тысяч человек.

В пятницу, 21 января, в Новосибирской области количество заболевших COVID-19 составило 100 089 человек. За минувшие сутки коронавирусом заболели ещё 251 пациент, полностью выздоровели — 338. Об этом сообщает оперативный штаб.

Рекордная заболеваемость

Заболеваемость коронавирусом продолжает бить рекорды, хотя в Новосибирской области ситуация пока стабильная. Каждый день в регионе количество заболевших колеблется от 200 до 250 человек.

Фото Количество заболевших COVID-19 в Новосибирске превысило 100 тысяч человек 2

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Несмотря на стабильную ситуацию в Новосибирске по заболеваемости, региональный Минздрав готовится к пятой волне коронавируса в конце января 2022 года. Недавно министерство сформировало резервный коечный фонд для ковидных больных.

Подтверждает опасения Минздрава Новосибирской области ситуация с коронавирусом в России и мире. На утро 20 января в стране заболели COVID-19 ещё 38 850 человек – это новый суточный антирекорд. В мире за сутки заболели ещё 3 174 613 пациентов.

«Омикрон» окружает

Резкое повышение заболеваемости коронавирусом напрямую связано с распространением «омикрон»-штамма. Новую мутацию COVID-19 недавно впервые обнаружили на территории Сибири, последний официальный случай зафиксирован в Республике Алтай – «омикрон» нашли у двух детей и двух взрослых.

Фото Количество заболевших COVID-19 в Новосибирске превысило 100 тысяч человек 3

Инфографика Сиб.фм, актуальные данные на 20 января 2022 года

Ожидается, что новый штамм коронавируса придёт в Новосибирск к концу января. Однако вирусолог Сергей Нетёсов, биолог Сергей Седых и даже губернатор Андрей Травников сходятся во мнении, что новый штамм уже пришёл в регион, просто его ещё не обнаружили.

Нулевой пациент

В Новосибирске количество заболевших коронавирусом превысило сто тысяч человек почти за два года пандемии. Первый случай COVID-19 обнаружили 18 марта 2020 года у пациентки, которая вернулась в город после отпуска во Франции. На тот момент количество заражённых по всей России составляло всего 114 человек (против 10 938 261 пациента на сегодня).

Фото Количество заболевших COVID-19 в Новосибирске превысило 100 тысяч человек 4

По данным оперативного штаба на утро 21 января, в Новосибирской области коронавирусом заболел ещё 251 человек, полностью выздоровели – 338, умерли – ещё 11.

Среди умерших было пять мужчин в возрасте 54 лет, 79 лет, 80 лет, двум было по 68 лет. А также шесть женщин в возрасте 59 лет, 67 лет, 79 лет, 82 лет, ещё двум было по 81 году. Почти за два года пандемии от COVID-19 скончались 4 503 человек.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12978
В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
8576
«Хогвартс-Экспресс» запустили из Новосибирска в Бердск с 15 января
8375
Россияне получат по 3000 рублей от соцзащиты 21 января 2022 года
7092
В Новосибирск 22 января придёт похолодание до -22 градусов
7091
Взрыв цистерны с бензином в Новосибирске, авария с пассажирским автобусом и сугроб-убийца: итоги выходных на Сиб.фм
5619
Стали известны доходы арестованной в Новосибирске за взятку замглавы УФССП Кирилловой
5332
В Новосибирске к купелям выстроились очереди из желающих окунуться