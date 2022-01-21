Количество заболевших COVID-19 в Новосибирске превысило 100 тысяч человек

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, оперативного штаба

21 января в Новосибирской области количество заражённых коронавирусом достигло более 100 тысяч человек.

В пятницу, 21 января, в Новосибирской области количество заболевших COVID-19 составило 100 089 человек. За минувшие сутки коронавирусом заболели ещё 251 пациент, полностью выздоровели — 338. Об этом сообщает оперативный штаб.

Рекордная заболеваемость

Заболеваемость коронавирусом продолжает бить рекорды, хотя в Новосибирской области ситуация пока стабильная. Каждый день в регионе количество заболевших колеблется от 200 до 250 человек.

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Несмотря на стабильную ситуацию в Новосибирске по заболеваемости, региональный Минздрав готовится к пятой волне коронавируса в конце января 2022 года. Недавно министерство сформировало резервный коечный фонд для ковидных больных.

Подтверждает опасения Минздрава Новосибирской области ситуация с коронавирусом в России и мире. На утро 20 января в стране заболели COVID-19 ещё 38 850 человек – это новый суточный антирекорд. В мире за сутки заболели ещё 3 174 613 пациентов.

«Омикрон» окружает

Резкое повышение заболеваемости коронавирусом напрямую связано с распространением «омикрон»-штамма. Новую мутацию COVID-19 недавно впервые обнаружили на территории Сибири, последний официальный случай зафиксирован в Республике Алтай – «омикрон» нашли у двух детей и двух взрослых.

Инфографика Сиб.фм, актуальные данные на 20 января 2022 года

Ожидается, что новый штамм коронавируса придёт в Новосибирск к концу января. Однако вирусолог Сергей Нетёсов, биолог Сергей Седых и даже губернатор Андрей Травников сходятся во мнении, что новый штамм уже пришёл в регион, просто его ещё не обнаружили.

Нулевой пациент

В Новосибирске количество заболевших коронавирусом превысило сто тысяч человек почти за два года пандемии. Первый случай COVID-19 обнаружили 18 марта 2020 года у пациентки, которая вернулась в город после отпуска во Франции. На тот момент количество заражённых по всей России составляло всего 114 человек (против 10 938 261 пациента на сегодня).

По данным оперативного штаба на утро 21 января, в Новосибирской области коронавирусом заболел ещё 251 человек, полностью выздоровели – 338, умерли – ещё 11.

Среди умерших было пять мужчин в возрасте 54 лет, 79 лет, 80 лет, двум было по 68 лет. А также шесть женщин в возрасте 59 лет, 67 лет, 79 лет, 82 лет, ещё двум было по 81 году. Почти за два года пандемии от COVID-19 скончались 4 503 человек.