Первые признаки «омикрона»: можно ли заразиться COVID-19 после вакцинации

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Как определить «омикрон»-штамм и можно ли заразиться им после вакцинации от COVID-19.

До Сибири уже дошёл новый штамм коронавируса «омикрон». Сиб.фм разобрался, какие признаки и симптомы есть у взрослых и детей при болезни, а также можно ли заразиться после вакцинации.

Основный признаки «омикрона»

У нового штамма «омикрон» есть основные симптомы и те, которые отличают его от «дельты» и других штаммов. К основным относятся: температура тела выше 37,5 градусов, кашель сухой или с небольшой мокротой, одышка, утомляемость и ощущение тяжести в груди.

Также ранее вирусолог Сергей Нетёсов рассказывал, что у нового штамма есть и отличительные особенности. Суда вошла сильная усталость, ломота в теле, сильная пульсирующая боль в голове, першение в горле, часто чихание и жидкие выделения из носа. Последнее – самый необычный симптом, на который необходимо обратить внимание.

На данный момент неизвестно, протекает ли «омикрон» у детей и взрослых по-разному. Считается, что он распространяется быстрее других штаммов и может вызвать огромный прирост заболевших. Учёные выяснили, что заболевший «омикроном» может одним чихом заразить сотню человек за раз.

Можно ли заразиться после вакцинации

Учёные и вирусологи сходятся во мнении, что 100 % защиты от коронавируса, а также отдельных его штаммов не существует. Недавно в научном кругу возникли споры на фоне заявления директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга. Он заявил, что «полную защиту» от «омикрона» может дать прививка «Спутником V».

Однако новосибирские учёные с этим заявлением не согласны. Они отмечают, что получить полную защиту от вируса невозможно. Тем не менее вирусолог Александр Чепурнов рассказал, что организм человека может сформировать так называемую «суперзащиту». Это происходит, если пациент поставил прививку от COVID-19, а после переболел и наоборот.

Также учёные подчёркивают, что при заболевании после вакцинации пациент может перенести COVID-19 в лёгкой форме.