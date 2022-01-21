Учёный из Новосибирска Чепурнов назвал суперзащиту от «омикрона»

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Новосибирский учёный Александр Чепурнов рассказал, как в организме может сформироваться суперзащита от «омикрон»-штамма COVID-19.

Новосибирские учёные Александр Чепурнов и Сергей Седых заявили, что не существует 100-процентной защиты от «омикрон»-штамма. Об этом эксперты рассказали «АиФ-Новосибирск».

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что полную защиту от «омикрона» может дать вакцинация «Спутником V». Однако новосибирские учёные с этим заявлением не согласны.

По словам Сергея Седых, ещё год назад все были уверены, что ревакцинация сможет спасти планету от пандемии. Учёный считает, что потенциал прививок был переоценён на фоне способности COVID-19 к мутациям.

«Даже если человек прошёл ревакцинацию, он не получает полную защиту от вируса, но гарантированно не будет очень тяжело болеть. Вакцинированные люди, подцепив как «дельту», так и «омикрон», не умирают, не попадают в палаты интенсивной терапии. Часто они переносят вирус бессимптомно и могут заражать других. Эти люди прекрасно себя чувствуют: ходят на работу, на тренировки. В реанимациях больше 90 процентов – невакцинированные пациенты», – отметил Седых.

С коллегой согласен и вирусолог Александр Чепурнов. Учёный рассказывает, что в его кругу есть много ревакцинированных людей, которые заражались COVID-19. Однако при определённых сценариях можно сформировать так называемую «суперзащиту».

«Максимальная защита формируется, когда человек переболел, потом вакцинировался, или наоборот. Это называется суперзащита. Но и она не даёт стопроцентную гарантию. Болеть будут все. Важным вопросом здесь является пропорция тяжести заболеваний. У вакцинированных людей тяжесть заболевания «дельтой» была почти в десять раз ниже», – заявил Чепурнов.

Напомним, ранее губернатор Андрей Травников не исключил, что «омикрон»-штамм уже может быть в Новосибирской области. Однако официальных данных ещё не поступило. По словам вирусолога Сергея Нетёсова, чтобы его обнаружить, нужно сделать тысячи тестов на COVID-19 среди заболевших.