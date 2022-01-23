Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

спорт

Российская сборная по биатлону взяла серебро на этапе Кубка мира

Фото Российская сборная по биатлону взяла серебро на этапе Кубка мира
Фото Российская сборная по биатлону взяла серебро на этапе Кубка мира

Pixabay.com

Российская сборная по биатлону, в состав которой входит новосибирец Даниил Серохвостов, завоевала серебро в эстафете на этапе Кубка мира.

Российские биатлонисты завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщили СМИ.

Мужская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на седьмом этапе Кубка мира. В состав российской сборной входит новосибирский спортсмен Даниил Серохвостов, а также Антон Бабиков, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Первое место заняла норвежская команда. Им удалось преодолеть дистанцию 4х7,5 км за один час 12 минут и 14,7 секунды. Россияне уступили им одну минуту 57,2 секунды, пробежав один штрафной круг. Бронзу взяла немецкая команда.

Напомним, биатлонист Даниил Серохвостов также попал в олимпийскую сборную России вместе с еще двумя спортсменами из Новосибирска. Они выступят на Олимпийских играл в Пекине.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

9402
Стали известны доходы арестованной в Новосибирске за взятку замглавы УФССП Кирилловой
8565
Новосибирских автомобилистов начнут активнее штрафовать за перевозку детей без кресла
7783
В Новосибирской области выявили первые случаи заражения «омикроном»
7293
Академик РАН предложил лечить «омикрон» водкой
6718
Новосибирский режиссёр Кулябин поставит спектакль с обладателем «Оскара» Джоном Малковичем
6119
Военные объяснили, почему самолёт в Новосибирске пролетел в нескольких метрах от людей
5952
Стая агрессивных собак пугает школьников в Октябрьском районе Новосибирска