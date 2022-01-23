Российская сборная по биатлону взяла серебро на этапе Кубка мира

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Российская сборная по биатлону, в состав которой входит новосибирец Даниил Серохвостов, завоевала серебро в эстафете на этапе Кубка мира.

Российские биатлонисты завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщили СМИ.

Мужская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на седьмом этапе Кубка мира. В состав российской сборной входит новосибирский спортсмен Даниил Серохвостов, а также Антон Бабиков, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Первое место заняла норвежская команда. Им удалось преодолеть дистанцию 4х7,5 км за один час 12 минут и 14,7 секунды. Россияне уступили им одну минуту 57,2 секунды, пробежав один штрафной круг. Бронзу взяла немецкая команда.

Напомним, биатлонист Даниил Серохвостов также попал в олимпийскую сборную России вместе с еще двумя спортсменами из Новосибирска. Они выступят на Олимпийских играл в Пекине.