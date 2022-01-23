Россияне получат по 12 200 рублей от соцзащиты 23 января 2022 года

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Россияне получат выплаты от соцзащиты в начале рабочей недели.

Выплаты от соцзащиты поступят россиянам в начале рабочей недели. Кто получит деньги, сообщили СМИ.

Россияне в начале предстоящей рабочей недели получат выплаты от региональных отделений соцзащиты. Деньги придут в течение 23 и 24 января. Речь идет о выплатах семьям, которые воспитывают детей в возрасте до 3 лет.

Получить пособие можно на ребенка, который родился не ранее 2018 года. Кроме того, уровень дохода семьи должен быть меньше двух прожиточных региональных минимумов. Размер пособия отличается в зависимости от региона и равен величине одного детского прожиточного минимума. Так, жители Новосибирской области получат 12 274 на каждого ребенка до 3 лет. В среднем по стране сумма выплаты составляет 10-12 тысяч рублей, сообщает Primpress.

Ранее Сиб.фм писал, что в России изменился размер выплат по больничному.