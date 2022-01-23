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Россияне получат по 12 200 рублей от соцзащиты 23 января 2022 года

Фото Россияне получат по 12 200 рублей от соцзащиты 23 января 2022 года
Фото Россияне получат по 12 200 рублей от соцзащиты 23 января 2022 года

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Россияне получат выплаты от соцзащиты в начале рабочей недели.

Выплаты от соцзащиты поступят россиянам в начале рабочей недели. Кто получит деньги, сообщили СМИ.

Россияне в начале предстоящей рабочей недели получат выплаты от региональных отделений соцзащиты. Деньги придут в течение 23 и 24 января. Речь идет о выплатах семьям, которые воспитывают детей в возрасте до 3 лет.

Получить пособие можно на ребенка, который родился не ранее 2018 года. Кроме того, уровень дохода семьи должен быть меньше двух прожиточных региональных минимумов. Размер пособия отличается в зависимости от региона и равен величине одного детского прожиточного минимума. Так, жители Новосибирской области получат 12 274 на каждого ребенка до 3 лет. В среднем по стране сумма выплаты составляет 10-12 тысяч рублей, сообщает Primpress.

Ранее Сиб.фм писал, что в России изменился размер выплат по больничному.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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