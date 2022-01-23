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общество

В России изменился размер выплат по больничному

Фото В России изменился размер выплат по больничному
Фото В России изменился размер выплат по больничному

Густаво Зырянов / Сиб.фм

С 2022 года россиянам по-новому будут выплачивать больничные.

В 2022 году в России изменился порядок выплат по больничному листу, а также увеличился размер максимальных и минимальных выплат в день, сообщили СМИ.

Официально трудоустроенные россияне в текущем году начнут по-новому получать выплаты по больничному листу. Максимальный размер таких выплат за день увеличился до 2 572 рублей 60 копеек. Следовательно, за две недели больничного работник сможет получить максимум 36 016 рублей 40 копеек. В прошлом году выплата была на 1 936 рублей меньше. Кроме того, выплаты облагаются НДФЛ в 13 процентом. То есть за две недели больничного сотруднику в итоге выплатят 31 334 рубля 26 копеек.

Минимальный размер выплат за день определяется исходя из уровня минимального размера оплаты труда. За день больничного работник не может получить меньше, чем 456 рублей 66 копеек, сообщает Российская газета.

Ранее Сиб.фм писал, как получить 10 тысяч рублей от банка, пользуясь картой «Мир».

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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