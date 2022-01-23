Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Россиянка умерла от COVID после вакцинации новосибирской «ЭпиВакКороной»

Фото Россиянка умерла от COVID после вакцинации новосибирской «ЭпиВакКороной»
Фото Россиянка умерла от COVID после вакцинации новосибирской «ЭпиВакКороной»

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Пациентка скончалась от коронавируса после вакцинации новосибирским препаратом «ЭпиВакКорона».

В Северной столице от ковида умерла 61-летняя женщина, вакцинированной «ЭпиВакКороной». Об этом рассказали на портале «ЭпиВакКорона: неофициальная гражданская группа».

Жительница Санкт-Петербурга умерла от коронавируса в возрасте 61 года. Женщина была привита новосибирским препаратом «ЭпиВакКорона». Дочь пострадавшей Наталья рассказала, что умершая была медицинским работником и прививаться не хотела, однако сделать это ее заставили на работе.

Вторую дозу вакцины «ЭпиВакКорона» женщина получила в августе прошлого года. Через месяц она заболела коронавирусом, а еще через три дня попала в больницу. Однако спасти пациентку врачам не удалось, в возрасте 61 года жительница Северной столицы скончалась в реанимации.

В Минздраве связи между смертью пациентки и вакцинацией не увидели и прислали семье погибшей «отписку». В письме ведомство указало, что защитный титр антител после вакцинации неизвестен, как и время, в течение которого у человека работает иммунитет от коронавируса.

Ранее Сиб.фм писал, что число заболевших ковидом за сутки стало максимальным за все время пандемии. Заболели 63 205 пациентов.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

9255
Стали известны доходы арестованной в Новосибирске за взятку замглавы УФССП Кирилловой
8393
Новосибирских автомобилистов начнут активнее штрафовать за перевозку детей без кресла
7629
В Новосибирской области выявили первые случаи заражения «омикроном»
7045
Академик РАН предложил лечить омикрон водкой
6573
Новосибирский режиссёр Кулябин поставит спектакль с обладателем «Оскара» Джоном Малковичем
5966
Военные объяснили, почему самолёт в Новосибирске пролетел в нескольких метрах от людей
5896
Стая агрессивных собак пугает школьников в Октябрьском районе Новосибирска