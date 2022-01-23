Россиянка умерла от COVID после вакцинации новосибирской «ЭпиВакКороной»

Густаво Зырянов / Сиб.фм
Пациентка скончалась от коронавируса после вакцинации новосибирским препаратом «ЭпиВакКорона».
В Северной столице от ковида умерла 61-летняя женщина, вакцинированной «ЭпиВакКороной». Об этом рассказали на портале «ЭпиВакКорона: неофициальная гражданская группа».
Жительница Санкт-Петербурга умерла от коронавируса в возрасте 61 года. Женщина была привита новосибирским препаратом «ЭпиВакКорона». Дочь пострадавшей Наталья рассказала, что умершая была медицинским работником и прививаться не хотела, однако сделать это ее заставили на работе.
Вторую дозу вакцины «ЭпиВакКорона» женщина получила в августе прошлого года. Через месяц она заболела коронавирусом, а еще через три дня попала в больницу. Однако спасти пациентку врачам не удалось, в возрасте 61 года жительница Северной столицы скончалась в реанимации.
В Минздраве связи между смертью пациентки и вакцинацией не увидели и прислали семье погибшей «отписку». В письме ведомство указало, что защитный титр антител после вакцинации неизвестен, как и время, в течение которого у человека работает иммунитет от коронавируса.
Ранее Сиб.фм писал, что число заболевших ковидом за сутки стало максимальным за все время пандемии. Заболели 63 205 пациентов.
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