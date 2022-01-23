В России за сутки выявили максимальное количество новых случаев заражения COVID за всю пандемию

Сиб.фм

В России за сутки выявили 63 205 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальное число за все время пандемии.

Третий день обновляется максимальное значение выявленных случаев заражения коронавирусом за все время пандемии. Если вчера было 57 212, то сегодня уже 63 205. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки в России умерли 679 человек, число летальных исходов достигло 326 112. Выздоровели свыше 23 тысяч пациентов, на 9,7 % меньше, чем накануне, за все время – более десяти миллионов.

Госпитализация потребовала 6 211 пациентам с коронавирусом – это на треть меньше, чем накануне, говорится в сообщение оперштаба по борьбе с COVID-19.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса.