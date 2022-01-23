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Ситуация с коронавирусом в Новосибирской области на утро 23 января

Фото Ситуация с коронавирусом в Новосибирской области на утро 23 января
Фото Ситуация с коронавирусом в Новосибирской области на утро 23 января

Фото Сиб.фм

По состоянию на утро 23 января в Новосибирской области от коронавируса с начала пандемии скончались 4 517 человек.

Последний суточный прирост заболевших COVID-19 в Новосибирской области составил 258 человек. Об этом сообщили в региональном штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Суточный прирост погибших от последствий заражения коронавирусом составил 14 человек. Скончались трое мужчин в возрасте 55 лет, 55 лет, 76 лет, и 11 женщины в возрасте 66 лет, 67 лет, 70 лет, 72 года, 79 лет, 83 года, 83 года, 83 года, 84 года, 84 года, 85 лет.

В настоящее время особенно тяжелое течение болезни зарегистрировано 232 человек, все они находятся в реанимации. Из них 43 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Напомним, ранее в Новосибирске были выявлены первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса. Считается, что новый подвид инфекции еще более заразен и быстрее распространяется среди населения.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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