В Новосибирск идёт потепление со снегом

Фото Сиб.фм / Густаво Зырянов

23 января в Новосибирске ожидается потепление до минус 11 градусом и осадки.

Синоптики прогнозируют вполне комфортную погоду 23 января в Новосибирске. Ночью столбики термометров опустились до уровня минус 16 градусов, однако уже начинает постепенно теплеть: уже к обеду – до минус 11 градусов. Вечером похолодает незначительно – до минус 13 градусов.

Весь день будет облачно. К 19 часам высока вероятность выпадения осадков. Усилится ветер: если в течение дня его скорость не превысит 1 метра в секунду, то к вечеру значения будут достигать 3-6 метров в секунду.

Атмосферное давление 23 января будет в пределах 760 мм ртутного столба. Влажность – 84-88%.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на февраль в Новосибирске.