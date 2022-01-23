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В Новосибирске бетономешалка расплющила легковушку на Станционной

Фото В Новосибирске бетономешалка расплющила легковушку на Станционной
Фото В Новосибирске бетономешалка расплющила легковушку на Станционной

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Днём 23 января в Новосибирске произошла авария с участием автобетоносмесителя и легкового автомобиля.

В воскресенье, 23 января, в Новосибирске произошла жесткая авария на улице Станционной: автобетоносмеситель столкнулся с легковым автомобилем. Об этом очевидцы рассказали в паблике службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Очевидец прикрепил фотографии с места ДТП. На них видно, что бетономешалка буквально расплющила легковушку: лобовое стекло разбито со стороны водителя и пассажирской двери, под автомобилем – подозрительная красная лужа.

На данный момент неизвестно, как произошла авария и есть ли пострадавшие. В комментариях пользователи отмечают, что лужей рядом с легковушкой может быть не кровь, а вытекающая из радиатора жидкость.

Напомним, в минувшую субботу в Новосибирске погиб 33-летний водитель Toyota после столкновения со световой опорой. Вместе с ним в машине находился другой пассажир, его доставили в больницу. Извлекать обоих из автомобиля пришлось спасателям с помощью специального оборудования. Позднее в социальных сетях опубликовали видео со спасением пострадавшего.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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