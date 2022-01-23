В Новосибирске электрички перевезли почти 20 млн пассажиров

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области на 14,2 % вырос пассажиропоток на электрички по сравнению с 2020 годом.

В Новосибирской области пассажирская компания «Экспресс-пригород» перевезла почти 20 млн человек за 2021 год. По сравнению с прошлым годом показатель увеличится на 14,2 %. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Так, за прошедший год пассажиропоток на электричках составил 19,5 млн человек. Как сообщили в пресс-службе железной дороги, увеличению пассажиров способствовало несколько нововведений. Например, системы быстрой регистрации поездки по банковской карте. Кроме того, были открыты новые станции – в частности, остановка «Пригородный простор», которую запустили летом 2021 года. Только по этому направлению электричка перевозила до 1,5 тысячи пассажиров в сутки.

«Учитывая востребованность проекта, в новом графике движения, который введен в действие на всей сети железных дорог с 12 декабря, количество маршрутов на данном направлении увеличено с 6 до 10», – отметили в пресс-центре Западно-Сибирской железной дороги.

Кроме того, за прошлый год в два раза выросла оплата проезда с помощью банковский карт и составила 6,8 билетов, купленных по безналу.

Всего на территории Новосибирской области каждый день курсирует более 250 электричек.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске за год также выросла стоимость минимального набора продуктов. Оказалось, что она увеличилась до 5,3 тысяч рублей.