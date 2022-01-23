В Новосибирске морозы до -20 градусов сохранятся до конца января

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Морозная погода до -20 градусов сохранится в Новосибирске до конца января, а после сменится резким потеплением.

В Новосибирске морозная погода продержится практически до конца января. Последние дни будут особенно холодными, а после их сменит резкое потепление до -4 градусов.

В воскресенье, 23 января, ожидается небольшой снег днём, а также переменный ветер 2-7 градусов. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

С понедельника в городе ожидается небольшое потепление. Так, 24 января температура воздуха ночью составит -20...-22 градусов, в пригороде будет мороз до -25...-27 градусов. Однако уже днём будет потепление до -14...-16 градусов, в пригороде -18...-20 градусов. Также ожидается переменная облачность, без осадков, местами туманы и изморозь. Ветер северо-западный 2-7 м/с.

Аналогичные погодные условия сохранятся и в течение недели. По данным портала gismeteo.ru, самыми морозными днями будут 25 и 26 января – ночные температуры опустятся до -23 градусов.

Однако к 30 января в Новосибирске синоптики обещают резкое потепление до -4 градусов.

Отметим, что ранее жители Новосибирска пожаловались на сильный гололёд рядом с метро, остановками и на пешеходных дорожках.