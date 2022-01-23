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общество

Жители Новосибирска пожаловались на гололед после оттепели

Фото Жители Новосибирска пожаловались на гололед после оттепели
Фото Жители Новосибирска пожаловались на гололед после оттепели

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске возмутились состоянием дорог рядом с метро, остановками и на тротуарах.

Жители Новосибирска жалуются на состояние дорог после оттепели. Одна пассажирка пожаловались на ужасный гололед рядом со станцией метро «Золотая Нива»: люди вынуждены ходить маленькими шагами, если не хотят рисковать здоровьем. Видео с «аварийного» места женщина выложила в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина написала, что гололед держится в Новосибирске ещё с начала декабря, только периодически его засыпает во время снегопадов. По словам пассажирки метро, дорогу здесь ни разу не посыпали ни реагентами, ни песков.

Кроме того, усугубляет положение недавняя оттепель и последующие морозы до -20 градусов. Рядом с «Золотой Нивой» также находится большой скат, который попросту превратился в ледяную горку.

В комментариях к жалобе женщины, пользователи написали и о других опасных из-за гололеда местами. По их словам, подобная ситуация и с автобусными остановками, другими станциями метро и даже просто на тротуарах.

Напомним, что в Новосибирске также наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха, днём 23 января он оценивается в 8 из 10 баллов. Однако в некоторых районах показатель достиг 9 баллов.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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