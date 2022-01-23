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общество

В Новосибирске нашли пропавшего пенсионера с татуировкой на руке

Фото В Новосибирске нашли пропавшего пенсионера с татуировкой на руке
Фото В Новосибирске нашли пропавшего пенсионера с татуировкой на руке

Фото из группы "ЛизаАлерт Новосибирской области" в соцсети "ВКонтакте"

Пропавшего 77-летнего мужчину обнаружили двое прохожих и доставили его в больницу в Новосибирске.

В субботу, 22 января, в Новосибирске пропал 77-летний пенсионер Виктор Ковтун. В ночь на 23 января мужчину нашли двое неравнодушных прохожих и проводили его в больницу. Об этом рассказали в паблике поисково-спасательной службы «ЛизаАлерт» по Новосибирску.

«Спасибо двум мужчинам, к сожалению не знаем их имена, которые обратили внимание на одинокого прохожего и проводили его в мед.учреждение. А сотрудникам больницы за то, что сообщили нам о местонахождении пропавшего», – сказано в посте.

Напомним, Виктор Ковтун пропал в минувшую субботу, уйдя в неизвестном направлении. В тот же день спасательная служба организовала поиск пропавшего, а также распространила листовки с ориентировкой на пенсионера.

Отметим, что недавно в Новосибирске отправились разыскивать 10-летнего мальчика. 17 января он ушёл в магазин и не вернулся. С вечера и до самого волонтёры и полиция искали четвероклассника. Мальчик самостоятельно пришёл домой под утро, он даже не знал, что его потеряли. Оказалось, что ребёнок регулярно сбегает из дома.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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