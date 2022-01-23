В Новосибирске пассажир пырнул ножом водителя такси

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске полицейские разыскивают пассажира, пырнувшего ножом водителя такси в Кировском районе.

Инцидент произошёл 21 января на улице Немировича-Данченко, 122/2 в Новосибирске. Мужчина ударил ножом 33-летнего водителя такси, а после скрылся с места преступления. Теперь его разыскивает полиция, об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Известно, что водитель такси получил тяжёлое ранение, его госпитализировали в медучреждение. По факту нападения на мужчину возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы.

В ГУ МВД по региону проводят оперативно-разыскные мероприятия, пытаются установить личность и местонахождения преступника.

Напомним, ранее в Новосибирске объявили в розыск мужчину, который приставал к несовершеннолетней девочке. Он проник в подъезд вслед за школьницей, а после зашёл вместе с ней в лифт и совершил «развратные действия сексуального характера». Местные жители переживали, что в их районе живёт маньяк. Мужчину удалось задержать спустя несколько дней, его опознали с помощью записи с камеры видео наблюдения. На время расследования уголовного дела его арестовали почти на 2 месяца.