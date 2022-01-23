В Новосибирске произошел пожар в ТЦ «Гранит»

МЧС России по Новосибирской области

В новосибирском торговом центре «Гранит» загорелась электрощитовая в аптеке.

Посетителей новосибирского ТЦ «Гранит» эвакуировали из-за возгорания в аптеке. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Возгорание произошло днем 23 января в электрощитовой аптеки на первом этаже торгового центра «Гранит» на площади Маркса. Сообщение о задымлении в аптеке поступило на пульт дежурной части МЧС в 16:28. Прибывшие на вызов сотрудники экстренного ведомства обнаружили, что в помещении аптеки произошло возгорание электрощитовой, после чего сработала пожарная сигнализация в торговом центре и система пожаротушения в аптеке. За 13 минут пожарным удалось ликвидировать открытый огонь.

Из здания торгового центра эвакуировали 250 посетителей и работников. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске ТРК «Горский» эвакуировали из-за сообщений о пожаре.