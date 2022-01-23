Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске произошел пожар в ТЦ «Гранит»

Фото В Новосибирске произошел пожар в ТЦ «Гранит»
Фото В Новосибирске произошел пожар в ТЦ «Гранит»

МЧС России по Новосибирской области

В новосибирском торговом центре «Гранит» загорелась электрощитовая в аптеке.

Посетителей новосибирского ТЦ «Гранит» эвакуировали из-за возгорания в аптеке. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Возгорание произошло днем 23 января в электрощитовой аптеки на первом этаже торгового центра «Гранит» на площади Маркса. Сообщение о задымлении в аптеке поступило на пульт дежурной части МЧС в 16:28. Прибывшие на вызов сотрудники экстренного ведомства обнаружили, что в помещении аптеки произошло возгорание электрощитовой, после чего сработала пожарная сигнализация в торговом центре и система пожаротушения в аптеке. За 13 минут пожарным удалось ликвидировать открытый огонь.

Из здания торгового центра эвакуировали 250 посетителей и работников. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске ТРК «Горский» эвакуировали из-за сообщений о пожаре.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

9297
Стали известны доходы арестованной в Новосибирске за взятку замглавы УФССП Кирилловой
8445
Новосибирских автомобилистов начнут активнее штрафовать за перевозку детей без кресла
7673
В Новосибирской области выявили первые случаи заражения «омикроном»
7142
Академик РАН предложил лечить омикрон водкой
6612
Новосибирский режиссёр Кулябин поставит спектакль с обладателем «Оскара» Джоном Малковичем
6014
Военные объяснили, почему самолёт в Новосибирске пролетел в нескольких метрах от людей
5913
Стая агрессивных собак пугает школьников в Октябрьском районе Новосибирска