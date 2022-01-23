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В Новосибирске самолёт Airbus A320 не может приземлиться в Толмачево

Фото В Новосибирске самолёт Airbus A320 не может приземлиться в Толмачево
Фото В Новосибирске самолёт Airbus A320 не может приземлиться в Толмачево

Фото pixabay.com

Жителей Новосибирска испугал наматывающий в небе круги Airbus A320.

Днём в воскресенье, 23 января, жители Новосибирска испугались самолёта Airbus A320, который сделал несколько кругов в небе и не мог приземлиться. По словам очевидцев, судно делало несколько заходов на посадку, однако так и не остановилось в «Толмачёво». Об этом они рассказали в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Самолет вылетел из Толмачево и сделал уже 4 захода на посадку, но так пока и не сел», – написали в паблике.

Один из пользователей в комментариях предположил, что это был учебно-тренировочный полёт. Данные подтверждает сервис Flightradar. Оказалось, что это рейс SBI8999, место вылета и прилёта – аэропорт Толмачёво. Вылет произошёл в 10:24, приземлиться обратно судно должно было в 12:02. В данных о рейсе также указана траектория полёта.

Фото В Новосибирске самолёт Airbus A320 не может приземлиться в Толмачево 2

Скрин из сервиса Flightradar

Напомним, 20 января жители Новосибирска рассказали о военном самолёте, который пролетел прямо над их головами рядом с Обским водохранилищем. В пресс-службе Центрального военного округа объяснили ситуацию. По данным службы, в городе вновь проходили учения.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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