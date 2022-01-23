В Новосибирске стали чаще жаловаться на бродячих собак

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За 2021 год в Новосибирске на решение вопроса с бродячими собаками потратили более 4 млн рублей.

В Новосибирске в 2021 году на бродящих и безнадзорных собак поступило 3 077 жалоб. Это на 30,16 % больше, чем годом ранее. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как рассказали в мэрии, в Новосибирске на решение вопроса с безнадзорными собаками было выделено больше 4 млн рублей. За эти деньги отловили, вакцинировали, стерилизовали, чипировали и вернули на прежнее место или отдали новый хозяевам 180 собак. Ещё 408 животных оставили в Новосибирском центре по проблемам домашних животных.

Владельцы приютов считают, что выделяемых денег недостаточно и необходимо сделать больший упор на стерилизацию бездомных и домашних животных. Например, сделать эту процедуру льготной.

Сам центр за минувший год получил 3 020 заявок на отлов бездомных собак – это на 27,7 % больше по сравнению с 2020 годом. Организация сумела изъять с улиц города 588 собак – это на 21,6 % меньше по сравнению с годом ранее.

Напомним, ранее жители Октябрьского района Новосибирска пожаловались на стаю бездомных собак, которые «днём и ночью» пугают местных детей и не дают им спокойно дойти до школы.