Власти Новосибирска требуют снести часть ресторанного дворика в центре

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Мэрия Новосибирска требует снести ресторанный дворик возле гостиницы «Центральная».

Власти Новосибирска требуют снести часть ресторанного дворика возле гостиницы «Центральная» и вернуть земли муниципалитету. Иск рассматривает Арбитражный суд Новосибирска.

Мэрия Новосибирска подала иск в Арбитражный суд с требованием снести ресторанный дворик возле гостиницы «Центральная». Земельный участок в 2011 году власти выделили для расширения гостиницы, строительства нового корпуса с подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией. Однако руководство гостиницы организовало там коммерческую зону с ресторанным двориком и платной стоянкой.

Власти требуют от ООО «Центральная-Альфа» снести также киоски. Несмотря на то, что мэрия города в одностороннем порядке расторгла договор с компанией, арендаторы продолжают брать деньги с автомобилистов за парковку и разместили на данном участке земли торговые киоски.

Арендаторы должны вернуть землю мэрии, убрать шлагбаумы и снести нестационарные объекты торговли – снести одноэтажное здание «Грильницы». Следующее судебное заседание в арбитраже пройдет 17 февраля, передает АиФ-Новосибирск.

Ранее Сиб.фм писал, что мэрия Новосибирска изымет участок возле «Сибири-Хоккайдо» под сквер.