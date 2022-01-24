Андрей Травников назвал механизмы привлечения молодых кадров в экономику Новосибирской области

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В ходе оперативного совещания в правительстве региона 24 января губернатор Андрей Травников рассмотрел вопросы подготовки и привлечения кадров для экономики региона.

По его словам, на фоне других регионов Новосибирская область выглядит особенно привлекательно. Несколько лет подряд наблюдается миграционный приток населения на территорию области, на что не повлияли даже годы пандемии. В числе приезжающих в регион много молодёжи, студентов.

«Чтобы студенты, будущие выпускники, вернулись на Родину работать по специальностям, закрепились в нашем регионе, очень важно создать условия для их работы. Здесь поле для нашей совместной деятельности и много разных инструментов – инструмент целевой подготовки, целевые договоры, совершенствование целевого прогнозирования и вовлечения наиболее широкого круга работодателей в эту систему», – заявил губернатор Андрей Травников.

Свой доклад об увеличении объёмов подготовки кадров в вузах и колледжах, расположенных на территории региона, подготовили заместитель губернатора Сергей Нелюбов и председатель Совета ректоров вузов Новосибирской области Николай Пустовой.

Сегодня одной из главных задач системы среднего профессионального образования региона является обеспечение экономики квалифицированными рабочими и специалистами. Учитывая ежегодный рост числа абитуриентов, увеличивается общий объём принятых на обучение по программам СПО за счёт областного бюджета. При этом внедрение новых технологий производства способствует возникновению новых стандартов, новых профессий и специальностей. Ежегодный проект КЦП в обязательном порядке согласовывается с 17 отраслевыми советами по подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов. Затем рассматривается на заседании Совета по развитию профессионального образования и поддержке системы профессиональных квалификаций при губернаторе Новосибирской области и утверждается на заседании правительства Новосибирской области.

С 2018 по 2021 год объём КЦП увеличился на 1041 бюджетное место.

Объёмы и структуры контрольных цифр приёма для обучения по программам высшего образования определяются на основе потребностей в кадрах, обозначенных регионами, федеральными органами исполнительной власти и крупными работодателями в ходе открытого публичного конкурса, проводимого Минобрнауки России.

Начиная с 2018 года работу по улучшению механизма влияния регионов на процесс принятия решений об объёме бюджетных мест в вузах проводит рабочая группа, а сейчас комиссия Госсовета РФ по направлению «наука» под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.