«Читай-город» представил топ-7 книг для продуктивного начала года

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После праздничных каникул особенно трудно вернуться в прежний ритм жизни. Когда за окном мороз и вас всё время тянет ко сну, чтобы освободиться от чар уютной постели и приступить к делам, нужна мотивация. «Читай-город» подготовил специальную вдохновляющую подборку книг для заряда энергии на месяцы вперёд.

1. 12 недель в году. Как за 12 недель сделать больше, чем другие успевают за 12 месяцев. Моран Б., Леннингтон М.

Каждый новый год мы загадываем желания и ставим себе новые цели, но далеко не всем удаётся их выполнить – мы часто откладываем всё на потом, полагая, что в запасе есть ещё много времени. Главный вопрос: что нужно сделать, чтобы мечты приобрели конкретную форму? Авторы этой книги предлагают ускорить процесс и сократить год до 12 недель. Они уверены, что при таком сроке планирования можно сделать в 4 раза больше.

2. Год заботы о себе. Одна привычка в месяц на пути к здоровью и счастью. Эштон Дж., Толанд С.

План на год, описанный в книге, поможет поменять одну привычку в месяц. Авторы находят ответы в науке и личном опыте. Следуя их рекомендациям, вы сможете улучшить своё физическое и эмоциональное состояние. Совсем не обязательно менять все 12 моделей поведения одновременно. По словам Дженнифер Эштон, прелесть книги в том, что каждый месяц года станет для вас новым вызовом и новой возможностью обрести контроль над своим настоящим и будущим.

3. Никогда-нибудь. Как выйти из тупика и найти себя. Резанова Е.

Эта книга о том, как решиться на перемены, уйти с нелюбимой работы и перестать откладывать всё на потом. Практические задания и детальный авторский план помогут разобраться в себе и решить проблему «хочу, но не знаю, с чего начать».

4. НИ ЗЯ. Откажись от пагубных слабостей, обрети силу духа и стань хозяином своей судьбы. Синсеро Дж.

Автор международных бестселлеров Джен Синсеро посвятил свой труд техникам ежедневной работы над собой, которые помогут настроить ваш боевой дух, а энергия не покинет вас даже в самые трудные времена.

5. Эссенциализм. Путь к простоте. МакКеон Г.

Если вы много работаете, но со временем стали непродуктивны. Или вас не покидает чувство, что вы тратите время на чужие дела. Эссенциализм – это не про то, как успевать больше за меньшее количество времени, а про то, как делать только то, что нужно. Грег МакКеон поможет избавиться от лишнего и сконцентрироваться на самом важном.

6. Мой продуктивный год. Бэйли К.

В течение года Крис Бэйли протестировал множество разных методик: работал по 90 часов в неделю, месяц пил только воду, медитировал 30 минут каждый день, пытался жить в полной изоляции. Для книги он отобрал 25 самых лучших способов для повышения продуктивности. Вы перестанете откладывать важные дела на потом и сможете расставить приоритеты и достичь своих целей.

7. Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни. Кондо М.

Мари Кондо была необычным ребёнком и вместо детских игр занималась... уборкой. В старшей школе её подруги искали любовь, а она – идеальный способ складывать носки. Самый популярный в мире консультант по искусству наведения порядка и автор нашумевшего «метода уборки КонМари», даст рекомендации, с помощью которых вы сможете начать новый год с чистого листа.