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Детский омбудсмен рассказала правду об убитой семье в Омской области

Фото Детский омбудсмен рассказала правду об убитой семье в Омской области
Фото Детский омбудсмен рассказала правду об убитой семье в Омской области

Фото СУ СК по Омской области

Убитая в Омской области семья из трёх человек считалась благополучной, на учётах не состояла, рассказала детский омбудсмен региона Елизавета Степкина.

Уполномоченный по правам детей в Омской области Елизавета Степкина рассказала о семье, которая была убита накануне в селе Юрьевка Павлоградского района. Как рассказала омбудсмен изданию NEWS.ru, семья не состояла на учёте как неблагополучная, жалоб от соседей на неё не поступало.

Напомним, о тройном убийстве в селе Юрьевка Павлоградского района стало известно утром 22 января. Неизвестный зарезал 38-летнего мужчину, его 35-летнюю сожительницу и её 10-летнюю дочь.

По данным регионального СК, 17-летний парень около двух часов ночи 22 января пробрался в дом жертв. Там он ударил ножом взрослых, а также 10-летнюю девочку, страдавшую заболеванием опорно-двигательного аппарата, за которой 14-летняя подозреваемая не хотела ухаживать.

Вскоре в деле появились главные подозреваемые – по версии силовиков, ими стали двое школьников. Девочка подговорила своего возлюбленного расправиться с родителями, которые мешали им встречаться.

Омбудсмен Степкина объяснила, что в рамках ст. 425 УПК РФ является обязательным предоставление несовершеннолетним подозреваемым услуг психолога и адвоката, которые в установленном порядке им предоставлены. По информации СК РФ по Омской области, в настоящее время следствие намерено избрать задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу. <...> На основании закона Омской области «Об уполномоченном по правам ребёнка» при избрании меры пресечения несовершеннолетним подозреваемым в виде заключения под стражу омбудсмен в праве посетить их в СИЗО.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве трёх человек. В зависимости от роли каждого подростка в преступлении им грозит наказание в виде реального лишения свободы. При этом если в деле будет доказано участие в убийстве 14-летней школьницы, ей грозит наказание до 10 лет лишения свободы, её 17-летнему другу – вплоть до пожизненного заключения.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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