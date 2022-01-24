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общество

Две женщины в возрасте 81 года умерли от COVID-19 в Новосибирской области

Фото Две женщины в возрасте 81 года умерли от COVID-19 в Новосибирской области
Фото Две женщины в возрасте 81 года умерли от COVID-19 в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова

За последние сутки в Новосибирской области умерли 11 заболевших коронавирусом, включая двух женщин в возрасте 81 года, сообщил 24 января оперативный штаб.

Оперативный штаб в Новосибирской области обновил данные по COVID-19. Общее число умерших 24 января достигло 4 540 человек. За последние сутки из них скончались 11: мужчины в возрасте 79, 54, 80 лет и двое в возрасте 68 лет, а также женщины, которым было 79, 59, 67 лет, 82 года и две пациентки в возрасте 81 года.

Новых случаев заражения в области зарегистрировали 242, всего теперь их насчитывается 100 837, включая 11 525 у детей.

В инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и подозрением на него были доставлены 2 295 жителей, среди которых 55 детей.

В отделениях реанимации находится 261 больной, к ИВЛ подключён 41 пациент.

Напомним, ранее в понедельник губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что регион находится на пороге пятой волны COVID-19. Глава местного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов заявил, что в области на прошлой неделе впервые зафиксировали рост числа новых заражений и в конце нынешней недели ждут всплеск заболеваемости.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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