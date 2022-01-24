В Новосибирской области ожидают всплеск заболеваемости коронавирусом до конца недели

Фото Густаво Зырянова

Новосибирская область стоит на пороге пятой волны COVID-19, заявил 24 января губернатор Андрей Травников.

Статистика показывает, что в Новосибирской области может начаться пятая волна коронавируса. В связи с этим необходимо сконцентрироваться на полном соблюдении ограничительных мер и требований санитарной безопасности, заявил 24 января губернатор Андрей Травников. Несмотря на ухудшение эпидобстановки, о новых ограничениях речи не идёт, добавил он.

Главный санитарный врач региона Александр Щербатов уточнил, что на прошлой неделе (17-23 января) в Новосибирской области впервые за последнее время зафиксировали рост заболеваемости COVID-19.

И хотя он составил 2 %, коэффициент распространения инфекции оказался больше единицы, отметил представитель Роспотребнадзора.

«Я так считаю, на этой неделе мы значительно прирастём по количеству случаев новой коронавирусной инфекции», — сказал он.

Напомним, что эксперты связывают рост заболеваемости с распространением «омикрона». На прошлой неделе он был обнаружен в нескольких регионах Сибири, в том числе в Томской области. Днём ранее появились сообщения о том, что первые случаи заражения были выявлены и в Новосибирской области, однако в региональном управлении Роспотребнадзора информацию опровергли.