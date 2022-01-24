Роспотребнадзор опроверг появление «омикрона» в Новосибирской области

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В Новосибирской области не выявлено случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», заявил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов на совещании в правительстве 24 января.

Главный санитарный врач Новосибирской области Александр Щербатов опроверг выявление в регионе случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом глава ведомства заявил в ходе оперативного совещания в правительстве 24 января.

«Мы в ежедневном режиме отправляем материалы в «Вектор» и ждём получения от них результатов. В работе находятся уже около 1000 материалов. Кроме того, на этой неделе получим тест-системы для выявления штамма «омикрон» для оперативного выявления», – сказал Щербатов в ответ на вопрос губернатора Андрея Травникова об обнаружении в субъекте нового штамма.

Ранее молекулярный биолог, директор компании «Современные лабораторные технологии» Евгений Печковский заявил в СМИ, что первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» неофициально подтверждены в Новосибирской области. Вирус обнаружен у туристов, вернувшихся в регион из Египта.

О том, что вирус «омикрон» уже не первую неделю циркулирует в регионе, заявляли и новосибирские учёные Сергей Нетёсов и Сергей Седых. Аналогичного мнения придерживается и губернатор региона Андрей Травников.

«То, что он («омикрон». – Прим. ред.) к нам придёт, мы не сомневаемся. Осталось только его выявить, секвенировать, подтвердить», – заявлял ранее министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Напомним, о том, по каким признакам можно распознать «омикрон», мы рассказали в материале «Ни с чем не спутать: врачи назвали пять главных симптомов «омикрона».