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общество

Инфекционист Жемчугов заявил о конце пандемии COVID-19 в 2022 году

Фото Инфекционист Жемчугов заявил о конце пандемии COVID-19 в 2022 году
Фото Инфекционист Жемчугов заявил о конце пандемии COVID-19 в 2022 году

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

По мнению учёного Владислава Жемчугова, в 2022 году коронавирус переключится на животных или других существ.

Двухлетняя пандемия коронавируса может закончиться в этом году без многочисленных жертв. Как пишет сайт Online47, такое мнение высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, инфекционист Владислав Жемчугов.

В интервью с федеральным изданием Жемчугов рассуждал о распространении «омикрон»-штамма. По его мнению, не нужно акцентировать внимание на показателях суточного роста заболеваемости. Он считает, что главное здесь – дифференцировать болезнь на ранних сроках, чтобы из-за излишней госпитализации не была перегружена система здравоохранения.

Инфекционист объяснил, что у коронавируса есть главная «задача» – это массивный «засев» планеты, но без большого количества жертв. Поэтому Жемчугов считает, что вирус скоро «найдёт нового хозяина», так как у людей в массе сформировался коллективный иммунитет.

«Надо считать планетарный масштаб. Я считаю, в планетарном масштабе в течение года это закончится однозначно, даже дойдёт до самых дальних островов в Тихом океане», – считает эксперт.

Напомним, что в России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Жители Новосибирска рассказали, что после первой прививки столкнулись с сильными побочными эффектами: у одних была высокая температура, у других – ломота в теле, а у третьих – аллергическая реакция. Пациенты рассказали Сиб.фм, почему решились на ревакцинацию, несмотря на серьёзные побочки.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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