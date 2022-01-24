Какие пособия и выплаты вырастут с 1 февраля 2022 года – полный перечень мер соцподдержки для семей с низким доходом

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Пособия на детей малообеспеченным родителям в 2022 году вырастут за счёт увеличения прожиточного минимума (ПМ) в регионах РФ. Материнский капитал и некоторые другие выплаты на детей, не зависящие от ПМ, будут проиндексированы на 8,4 %, исходя из уровня инфляции.

Детские пособия малообеспеченным

Выплата на детей от 3 до 7 лет малообеспеченным семьям составляет 50 % от регионального прожиточного минимума на ребёнка. В Новосибирской области в 2022 году прожиточный минимум ребёнка – 13 238 рублей в месяц. Если среднедушевой доход семьи остаётся ниже прожиточного минимума и после выплаты пособия, оно может быть увеличено до 75 % и даже 100 % от прожиточного минимума. Эта выплата из федерального бюджета приходит не позднее 26 числа каждого месяца.

Выплата родителям-одиночкам, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет, составляет 50 % от суммы регионального прожиточного минимума на ребёнка – 13 238 рублей.

Выплаты, индексируемые с 1 февраля

Пособия, компенсации и социальные выплаты, которые не связаны с размером прожиточного минимума, будут проиндексированы 1 февраля 2022 года на 8,4 %, сообщило Министерство труда РФ.

Единовременное пособие при рождении ребёнка с 01.02.2022 теперь 20 472 рубля.

С 1 февраля минимальный размер пособия по уходу за первым ребёнком вырастет до 7 493 рублей, максимальный – до 31 282 рублей.

Пособия жёнам и детям призывников с 01.02.2022. Беременная жена военнослужащего по призыву может получить единовременное пособие – 32 420 рублей. Ежемесячное пособие матери или опекуну ребёнка – 13 895 рублей.

Материнский капитал получил солидную индексацию по уровню инфляции с 1 февраля. На первого ребёнка составит 524 527 рублей, на второго ребёнка — 693,1 тысячи рублей. Доплата, если капитал был получен за первого ребёнка, составит 168,6 тысячи рублей.

Единовременное пособие при усыновлении детей с 01.02.2022. Если усыновить ребёнка старше 7 лет, ребёнка с инвалидностью или братьев и сестёр, повышенное единовременное пособие составляет 156 429 рублей.

Напомним, насколько вырастут с 1 февраля ЕДВ инвалидам, ветеранам, «чернобыльцам» и героям, выяснил Сиб.фм.