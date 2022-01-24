Новосибирский тренер Алексеевский уехал строить сноуборд-трассу для Олимпийских игр в Пекине

Фото с сайта sport.nso.ru
Заслуженный тренер России Роман Алексеевский прибыл из Новосибирска в олимпийский Пекин для участия в подготовке трассы, на которой пройдут заезды сноубордистов.
Мастер спорта по сноуборду, заслуженный тренер РФ и дизайнер трасс по сноуборд-кроссу из Новосибирска Роман Алексеевский стал одним из семи россиян, принимающих участие в подготовке трассы для сноуборд-кросса в Пекине, где в феврале пройдут XXIV зимние Олимпийские игры.
Уже 7 февраля на новой трассе начнутся тестовые мероприятия, поэтому подготовить её должны даже раньше этого срока, отметил тренер.
Напомним, что в состав российской сборной по сноуборду вошла новосибирская спортсменка Мария Васильцова. Она будет выступать на трассе, над которой сейчас работает Алексеевский.
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