Почему ПЦР-тесты не выявляют COVID-19: на какой день заболевания коронавирусом надо делать тест

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ПЦР-тест точнее всего определяет COVID-19 на третий-пятый день с момента появления симптомов, а экспресс-тест на антиген можно делать с первого дня. После 5-7 дней концентрация вируса в выделениях человека резко снижается, что ведёт к ложноотрицательным результатам тестов. В России ошибки ПЦР-тестов достигают 30 % случаев.

Единственным способом диагностики коронавируса остаётся ПЦР-тестирование. Но в России сбой дают 30 % тестов на COVID-19, по статистике Минздрава. Неточность грозит тем, что люди с ложноотрицательными результатами не соблюдают режим самоизоляции и заражают других.

Точнее всего результаты теста на COVID-19 на третий день после появления первых симптомов. В первые дни после инфицирования концентрация вируса в организме ещё слишком мала, чтобы это определил анализ, а через неделю-две иммунная система уже убивает SARS-CoV-2.

«После четвёртого-пятого дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат», – приводит слова заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессора Натальи Пшеничной РИА Новости.

Точность тестирования снижается и от того, что среди заболевших появляются вакцинированные люди. Они выделяют вирус в меньшем количестве и не такое продолжительное время, считает замдиректора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова.

ПЦР-тест будет наиболее точен на третий-пятый день с момента появления симптомов коронавируса, а экспресс-тест на антиген можно делать с первого дня появления симптомов и до пятого-седьмого дня, после этого концентрация вируса будет резко снижаться. Об этом рассказал главный врач Центра диагностики и лечения им. Н. А. Семашко Заур Жилоков «Российской газете».

Для увеличения точности анализа врач рекомендует за три часа до сдачи теста не пить, не есть, не полоскать горло и не пользоваться какими-либо спреями и каплями.

Напомним, в декабре 2021 года в одном из ТРЦ Новосибирска появился первый автомат с экспресс-тестами на коронавирусную инфекцию. А в аптеках Новосибирска экспресс-тесты, определяющие наличие антител к коронавирусу за четверть часа, появились ещё год назад.