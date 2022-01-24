Симптомы «омикрона» у взрослых: пять признаков, которые точно указывают на заражение

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Главные симптомы, указывающие на заражение «омикроном», это: головные боли, слабость, температура выше 38° С, насморк, кашель – признаки болезни похожи на сезонную ОРВИ, сообщает Роспотребнадзор. У детей может появиться сыпь на теле, ещё один типичный симптом – «колючее» першение в горле. А зарубежные медики отмечают у пациентов «туман в голове» – «омикрон» может влиять на мозг.

Царапающее ощущение в горле (скорее першение, чем боль) может быть отличительным признаком «омикрона» от других штаммов коронавируса, предупреждают южноафриканские врачи. А медики США сообщали, что у пациентов может наблюдаться «мозговой туман» – вялое, расплывчатое и нечёткое мышление. По мнению врачей, «омикрон»-штамм может влиять на мозг.

Российские врачи и вирусологи официально называют симптомы «омикрона».

«Симптомы больше похожи на те, которые бывают при известных нам сезонных ОРВИ: повышение температуры до 38 градусов Цельсия, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей – высыпания, – предупреждает Роспотребнадзор. – В отличие от симптомов, вызываемых «дельта»-штаммом, при заражении «омикроном» сильнее беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения».

Болезнь протекает практически без кашля, но бывает и с ним; жидкие выделения из носа – самый необычный симптом для прошлых штаммов COVID-19, частое чихание, сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

Новый штамм коронавируса в 7 раз заразнее прежних, по данным Роспотребнадзора.

«Омикрон» имеет очень короткий инкубационный период, человек становится переносчиком заболевания уже через сутки после инфицирования.

Учёные предупреждали, что вакцины могут быть неэффективны против нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. В «омикроне» обнаружены 32 мутации в короне.

Мутировавшие шипы спайк-белка помогают коронавирусу проникать через мембрану клетки человека, где начинается его размножение. На спайк-белок нацелены все существующие вакцины.

Тем не менее врачи уверены, что привитые или переболевшие COVID-19 могут быть инфицированы новым штаммом «омикрон», но заболевание у них протекает как сезонная респираторная инфекция.

Напомним, какие вакцины сохраняют эффективность против «омикрона», по мнению учёных.