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Страшный признак: два симптома во рту могут предупредить о тяжёлой болезни печени

Фото Страшный признак: два симптома во рту могут предупредить о тяжёлой болезни печени
Фото Страшный признак: два симптома во рту могут предупредить о тяжёлой болезни печени

Фото pexels.com

Два симптома в полости рта могут сигнализировать о тяжёлом недуге – неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), которая в последнее время встречается всё чаще.

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) в последнее время стала все более распространённым заболеванием. При этом опасный недуг можно предотвратить, если не «пропустить» важные симптомы болезни. Два этих признака появляются во рту.

Как сообщает журнал «МедикФорум», исследователи обнаружили прямую связь между НАЖБП и пародонтитом – инфекцией дёсен.

Кроме того, выяснилось, что люди с «жирной печенью» часто имели невылеченный кариес.

По оценке экспертов, периодонтит может вызывать прогрессирование заболеваний печени.

Среди других симптомов НАЖБП медики называют ноющую боль над правым нижним краем рёбер; сильную усталость; резкую потерю веса.

Напомним, онкологи назвали способ распознать рак на первой стадии.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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