В Новосибирске названы районы-лидеры по количеству жалоб на бездомных собак

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Мэрия Новосибирска назвала районы, жители которых в 2021 году больше других жаловались на бездомных собак.

Стало известно, жители каких районов Новосибирска в 2021 году чаще других жаловались на бродячих собак.

Лидером стал Ленинский район, откуда поступило 550 обращений. С небольшим отставанием за ним расположился Октябрьский район, из которого зарегистрировали 545 жалоб, сообщили в мэрии.

Ещё 365 обращений пришло из Кировского района, 333 — из Первомайского, 312 — из Дзержинского, 288 — из Советского и 286 — из Калининского.

Жители Заельцовского района пожаловались на собак 243 раза, а Железнодорожного — 108. Меньше всего обращений по этому вопросу направили властям новосибирцы из Центрального района — всего 47.

В целом число жалоб на бездомных собак в прошлом году увеличилось на 30,16 %, пишет РБК.

Общественный инспектор в области обращения с животными Алина Дик отметила, что большое число жалоб в отдельных районах связано с расположением там частных домов.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что в 2021 году на решение вопроса с бродячими собаками в Новосибирске потратили более 4 млн рублей.