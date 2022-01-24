Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске директору компании дали штраф в 900 тысяч рублей за коммерческий подкуп

Фото В Новосибирске директору компании дали штраф в 900 тысяч рублей за коммерческий подкуп
Фото В Новосибирске директору компании дали штраф в 900 тысяч рублей за коммерческий подкуп

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске директора компании осудили за попытку коммерческого подкупа.

В Новосибирске директора компании признали виновным в покушении на коммерческий подкуп. Он предложил взятку в 300 тысяч рублей одному из работнику крупного завода за «установку» дорогого светового оборудования. Теперь ему выписали штраф почти в 1 млн рублей. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

«Следствием и судом установлено, что в 2021 году фигурант по делу предложил одному из лиц, выполняющих управленческие функции на крупном предприятии, 300 тысяч рублей за согласование актов, выполненных возглавляемым подсудимым юридическим лицом работ по установке осветительных приборов», – рассказали в СК.

После этого директор предложил внести сведения, что на предприятии установили дорогостоящее оборудование. Обман был раскрыт в августе 2021 года, когда правоохранители поймали подсудимого с поличным – он попытался дать работнику взятку в 100 тысяч рублей. Об этом полицейским сообщил сам работник.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (покушение на совершение коммерческого подкупа в крупном размере). Свою вину фигурант признал полностью, ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, а также штраф в 900 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Новосибирске суд оштрафовал дорожников на 20 млн рублей за взятки бывшему начальнику ТУАД Михаилу Чуманову.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

16847
Россияне получат по 12 200 рублей от соцзащиты 23 января 2022 года
10082
Стали известны доходы арестованной в Новосибирске за взятку замглавы УФССП Кирилловой
9160
Новосибирских автомобилистов начнут активнее штрафовать за перевозку детей без кресла
8857
Российская сборная по биатлону взяла серебро на этапе Кубка мира
8382
В Новосибирской области выявили первые случаи заражения «омикроном»
7702
Академик РАН предложил лечить «омикрон» водкой
6426
Военные объяснили, почему самолёт в Новосибирске пролетел в нескольких метрах от людей