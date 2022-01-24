В Новосибирске директору компании дали штраф в 900 тысяч рублей за коммерческий подкуп

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске директора компании осудили за попытку коммерческого подкупа.

В Новосибирске директора компании признали виновным в покушении на коммерческий подкуп. Он предложил взятку в 300 тысяч рублей одному из работнику крупного завода за «установку» дорогого светового оборудования. Теперь ему выписали штраф почти в 1 млн рублей. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

«Следствием и судом установлено, что в 2021 году фигурант по делу предложил одному из лиц, выполняющих управленческие функции на крупном предприятии, 300 тысяч рублей за согласование актов, выполненных возглавляемым подсудимым юридическим лицом работ по установке осветительных приборов», – рассказали в СК.

После этого директор предложил внести сведения, что на предприятии установили дорогостоящее оборудование. Обман был раскрыт в августе 2021 года, когда правоохранители поймали подсудимого с поличным – он попытался дать работнику взятку в 100 тысяч рублей. Об этом полицейским сообщил сам работник.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (покушение на совершение коммерческого подкупа в крупном размере). Свою вину фигурант признал полностью, ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, а также штраф в 900 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Новосибирске суд оштрафовал дорожников на 20 млн рублей за взятки бывшему начальнику ТУАД Михаилу Чуманову.