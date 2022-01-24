В Новосибирске разыскивают убийцу 24-летней сотрудницы банка

Фото СУ СК России по Новосибирской области

Следователи продолжают искать подозреваемого в убийстве жительницы Новосибирска, тело которой было найдено на съёмной квартире.

Правоохранители вновь обратились за помощью к новосибирцам с просьбой опознать подозреваемого в убийстве 24-летней девушки. Тело погибшей было найдено в середине октября прошлого года в квартире дома, расположенного на улице Ивана Севастьянова.

Вероятный преступник попал в объектив камеры наблюдения, установленной в домофоне. На записи, имеющейся в распоряжении правоохранителей, видно, как мужчина заходит за девушкой в подъезд, затем выходит, осматривает фасад на предмет возможных камер наблюдения и возвращается обратно.

На основе видеозаписи специалисты составили фоторобот подозреваемого. Он изображён в двух вариантах – в шапке и без. Его розыск ведётся с середины октября. 23 января следователи вновь напомнили новосибирцам, что необходима помощь в его опознании.

Ранее криминальный психолог Сергей Боголепов предположил, что в этом случае речь может идти о начинающем маньяке. Журналисты Сиб.фм Павел Тиунов и Алёна Истомина записали видео, в котором постарались проанализировать известные на сегодняшний день детали преступления.

«Всем, кто опознает мужчину, просим обратиться в следственный отдел по Ленинскому району города Новосибирск по адресу: город Новосибирск, улица Костычева, дом № 16, либо сообщить по следующим телефонам: 8 (383) 301-28-77, 8 (383) 203-57-39, 8-913-399-32-96», — говорится в сообщении Следственного управления СК России по Новосибирской области.

Расследование резонансного убийства продолжается.