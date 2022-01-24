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В Новосибирске скончался получивший ожоги при ремонте теплотрассы сотрудник СГК

Фото В Новосибирске скончался получивший ожоги при ремонте теплотрассы сотрудник СГК
Фото В Новосибирске скончался получивший ожоги при ремонте теплотрассы сотрудник СГК

Фото «МК в Новосибирске»

Сотрудник СГК, получивший ожоги во время ремонта теплотрассы в Ленинском районе в декабре 2021 года, умер в Новосибирской областной клинической больнице. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе медучреждения.

Работник теплового подразделения Сибирской генерирующей компании (СГК), получивший ожоги во время ремонта магистральной теплотрассы на пересечении улиц Бийской и Титова в Новосибирске 10 декабря 2021 года, скончался.

Мужчина умер в ожоговой реанимации Новосибирской областной клинической больницы, где находился на лечении больше месяца, сообщили в пресс-службе медучреждения.

В СГК после гибели рабочего выразили соболезнования родным и близким, теперь в компании решают вопрос о помощи семье.

«Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким нашего коллеги. Решаем вопрос о помощи семье», — говорится в публикации в Telegram-канале СГК.

Напомним, Сиб.фм писал об этом инциденте в Ленинском районе. В СГК уточняли, что мужчина пострадал во время переключения в тепловой камере. У него было обожжено более 40 % тела.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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