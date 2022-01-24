В Новосибирске составлен рейтинг застройщиков по вводу жилья за 5 лет

Фото Максима Николаева

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев рассказал, какие застройщики вошли в число лидеров по объёму ввода жилья в Новосибирской области за последние 5 лет.

Объём ввода жилья за год непоказателен при анализе работы застройщика. Лучше рассматривать более длительный период — от трёх до пяти лет, поскольку так оценка получится более объективной, уверен независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Если рассматривать итоги пятилетки в Новосибирской области (2017–2021 гг.), то первое место по суммарному объёму ввода безоговорочно занимает ГК «Стрижи» с показателем 333 296 кв. м.

В топ-3 входят имеющие небольшую разницу по площадям ГК «Вира-Строй» и «Брусника», а в топ-5 — «Расцветай» и «СибирьИнвест».

«В первой пятёрке лидеров нет ни одной вертикально интегрированной компании, в большей степени это девелоперы, ориентированные на конечного потребителя», — отметил Николаев.

Например, у «Стрижей» и у «Брусники» нет ни одного простого дома: каждый объект или комплексная площадка имеет своё имя, индивидуальную концепцию и особенности архитектуры и благоустройства. Похожий подход практикуют «СибирьИнвест» и и «Сибмонтажспецстрой».

ГК «Расцветай» строит дома разных классов — от экономического до бизнеса, продолжил аналитик. Среди других её выделяет экстенсивное развитие и увеличение земельного банка. На рынке с интересом следят за формированием концепции развития этого застройщика.

«Продолжают оставаться в когорте лидеров и вертикально интегрированные концерны, которые перестроили маркетинг под требования рынка. В первую очередь это ГК «Энергомонтаж», «Первый Строительный Фонд» и «КПД-Газстрой», — пояснил эксперт.

По словам Николаева, сильная сторона этих компаний — комплексный подход к освоению территорий. Застройщики смогли достичь высоких показателей практически в одной городской локации.

Неплохо смотрятся на местном рынке и компании из Алтайского края — «Жилищная инициатива» и «Союз-Инвест», привлекающие покупателей хорошим соотношением цена-качество.

Говоря о последних двух застройщиках в рейтинге, Николаев отметил, что АКД заслуживает своё место в нём как фирма-специалист в области малоэтажного строительства бизнес-класса, а «Дискус» — как застройщик с внушительным строительным заделом.

В условиях снижающегося спроса из-за повышения ипотечных ставок лидерами рынка могут оставаться только застройщики, ориентированные на конечного покупателя. Рынок новостроек идёт за продажами», — подытожил аналитик.

Напомним, ранее Николаев называл район Новосибирска, который стал лидером по продаже квартир в новостройках в 2021 году.